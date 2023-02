Sanremo | Fiorello con Viva Rai2! al termine di ogni puntata

Leggi su iltempo

(Di venerdì 3 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono novità e sono incalzanti visto che mancano pochi giorni al Festival e voglio condividerle con” Così Amadeus, in collegamento con il Tg1, annuncia una novità che riguarda il prossimo festival della canzone italiane.“Siccome non avevi nulla di dire ci penso io: tutto nasce per il mio amore per: facendo la trsmissionegiorno alle 7 del mattino, non lo avrei visto e quindi ho pensato di faresubito dopo la fine di. Quindi su Rai1 dopo il Festival mi dai la linea e vado in diretta. Chi vuole può venire in via Asiago, tu mi puoi chiamare quando vuoi. La mattina invece saremo in onda con! bis”, annuncia. “Una folle notizia ma che rallegra ancora di più ...