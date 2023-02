Sanremo 2023 | una “Straniera nel mondo” | Anna Oxa

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Atteso ritorno quello dell’artista sul palco del Festival di, categoria “Campioni”. La sua ultima volta nel 2011 con La mia anima d’uomo, premio AFI (Associazione Fonografici Italiani) “Quando camminiamo lasciamo delle impronte, dobbiamo essere pronti a rivederle” dicein un’intervista rilasciata al TgR EstOvest del 2010 dove parla delle sue origini albanesi. Seguiamo le sue orme aspettando di rivederla per provare le forti emozioni che sa regalare quando canta:nasce a Bari nel 1961 da padre albanese e madre italiana. Già da bambina si esibisce nei pianobar e, a soli quindici anni, incide un 45 giri per l’etichetta C&M, contenente il brano Fiorellin del prato di Mario Panzeri e Vittorio Mascheroni cantato da Alfredo Clerici trentasei anni prima. Arriva sul palco diil 26 gennaio 1978 con ...

Il racconto di una relazione e di una riflessione che è prima di tutto quella con se stessi. Ecco il significato di Due vite , il brano con cui il cantautore torna adopo la vittoria del 2013 con L'Essenziale . L'artista ha approfondito in un incontro con i giornalisti. Ecco cosa ci ha detto.Ultimi preparativi per il Festival die i bookmaker ritoccano le quote per il podio dei favoriti: dopo la vittoria nel 2013 con 'L'essenziale', Marco Mengoni si conferma avanti sul tabellone di Stanleybet a 2,85, con la quota ...

Sanremo 2023, Elodie a FQMagazine: “Con Iannone sono molto felice Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, Amadeus: "In contatto con staff Zelensky per modalità suo intervento" Adnkronos

Sanremo 2023: Viva Rai 2 di Fiorello sarà il dopofestival su Rai1 La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, la clamorosa scelta di Amadeus: "Fiorello al Dopofestival". Lui però non sapeva nulla Corriere dello Sport

A Sanremo non si dorme, Fiorello farà il "Dopofestival": "L'unico modo per seguire la gara" la Repubblica

La canzone "Due Vite" sarà il vessillo di Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2023, con l'idea di divertirsi e di sfidare se stesso. Sono passati dieci anni dalla vittoria con "L'essenziale", come ci ...Che la canzone Made in Italy di Rosa Chemical avrebbe portato scompiglio alla 73esima edizione del Festival di Sanremo si era capito. Il brano del rapper inneggia all'amore… Leggi ...