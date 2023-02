Sanremo 2023 | Pippo Baudo avverte | “Fate attenzione”

Leggi su tvzap

(Di venerdì 3 febbraio 2023) News Tv.ha parlato die in particolare ci ha tenuto ad avvertire del rischio di un attacco da parte degli anarchici. Lui di Festival ne ha condotti tre e durante uno di questi è successo che avesse a che fare con un evento di questo tipo. Cos’era successo quella volta e quali sono i rischi di questo Festival?sul rischio anarchici Le forze dell’ordine sono già organizzate per prevenire i danni di un possibile attacco da parte degli anarchici. Il rischio è collegato al caso Cospito, il detenuto che sta portando avanti lo sciopero della fame per protesta contro il 41 bis. Si pensa che per dare importanza a questa protesta, alcuni anarchici potrebbero invadere l’Ariston e ...