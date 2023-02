Sanremo 2023 | Gianluca Grignani a FqMagazine | “Sul palco mi sento nudo e a mio agio Ho scelto Arisa per Destinazione Paradiso perché è David Bowie al femminile”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Stavolta c’è la canzone e c’è anche. Il cantautore torna al Teatro Ariston dicon “Quando ti manca il fiato”. Una lettera aperta di un figlio ad un padre che non vede più dall’età di 18 anni, quando i genitori si sono separati. Ma non c’è rancore, solo consapevolezza, maturità e una certezza: “Io sono un padre che sa abbracciare e dire ti voglio bene”. Hai vinto le Nuove Proposte nel 1995, hai partecipato 5 volte da Big e 2 volte come ospite. Cosa ti ha spinto a tornare quest’anno? Iche ho fatto in passato spesso mi erano stati ‘imposti’ per motivi contrattuali. Per questo ho spesso avuto un rapporto conflittuale con la manifestazione. Anche quando andai nel 1995 con ‘‘ e vinsiGiovani. Credo che sia stato ...

Ormai non si può più pensare al Festival di, senza associarlo immediatamente al Fantasanremo , il fantasy game basato sul Festival della canzone italiana. La parola Fantasanremo, infatti, è stata digitata sui motori di ricerca oltre ...La nottata di terrore è arrivata a pochi giorni dalla reunion dei Pooh per la prima serata del festival di. I fatti risalgono a domenica sera. I malviventi sono entrati in azione in tarda ...

Sanremo 2023, i Coma Cose vuotano il sacco: "Crisi pesante" Liberoquotidiano.it

Sanremo in tv, un banco di prova per Amadeus: la sua quarta prova all'Ariston è la più difficile la Repubblica

Festival di Sanremo 2023, Elodie si racconta: “Ogni volta che ho partecipato è successo qualcosa nella mia vi… Il Secolo XIX

Elodie a Sanremo 2023: «Ho una voce in testa che mi ripete "non ce la farai"» Rolling Stone Italia

Sanremo 2023, Elodie: «Ho sempre voluto fare questo mestiere ma non mi sentivo all'altezza. Se nasci in certi ilmessaggero.it

Nella serata delle cover, Leo Gassmann riuscirà nell’inedita impresa di portare accanto a sé sul palco dell’Ariston (per la prima volta assoluta, salvo errori) Edoardo Bennato col Quartetto Flegreo in ...VEDELAGO (TREVISO) - Il Veneto inaugura la cucina di Sanremo. In occasione del festival della musica italiana, a Casa Sanremo i fornelli saranno gestiti da un team di nove cuochi arrivati dalla nostra ...