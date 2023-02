Sanremo 2023 | chi è Olly | il cantante di Polvere

Roma, 03 febbraioEcco chi è Rosa Chemical, l'artista che si esibirà al Festival die al centro delle polemiche per il suo brano "Made in Italy" dedicato al poliamore.... in occasione del suo debutto da coconduttrice al festival di, nella serata di giovedì 9 febbraio. A pochi giorni dalla sua partecipazione al Festival dinelle vesti di co - ...

Sanremo 2023, Elodie a FQMagazine: “Con Iannone sono molto felice Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, Amadeus: "In contatto con staff Zelensky per modalità suo intervento" Adnkronos

Sanremo 2023, chi è Leo Gassmann Vanity Fair Italia

Sanremo 2023, chi è Chiara Francini Vanity Fair Italia

Sanremo 2023, Rosa Chemical attaccato da FdI: "Porta il gender fluid al festival, inaccettabile" la Repubblica

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Sono i Coma_cose ad aggiudicarsi il Premio Lunezia 2023, per la qualità del testo del brano L'Addio, in gara al festival ...Tutto quello che c'è da sapere su questo figlio d'arte pieno di talento e ricchissimo di umanità. Con un pizzico di ...