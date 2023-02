San Valentino con Einova | la ricarica wireless per un regalo senza tempo

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 3 febbraio 2023) In occasione di Sanha selezionato dei prodotti del suo catalogo che potrebbero fare la gioia di una persona speciale, di un amico o, perché no, la propria, scopriamo il tutto in questo articolo dedicato Il vero amore è tecnologico, Sanè dietro l’angolo e non hai ancora deciso cosa regalare al/alla tu* partner, amic* o, perché no, a te stess*? Che tu sia single o in coppia poco importa.ha pensato di dare un po’ di carica alla giornata dedicata all’amore! Sin dalla fondazione nel 2012, il team dell’innovativo brand modenese di elettronica di consumo ha progettato e brevettato prodotti, innovativi, dal design ricercato e con tecnologie che puntano a un’elevata efficienza energetica. Non perdere l’occasione di regalare unadi ...