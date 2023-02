Sampdoria | svelata l’offerta del Nottingham per Audero

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 3 febbraio 2023) IlForest si era fatto avanti per Emildellacon un’offerta ufficiale. Tutti i dettagli IlForrest, durante l’ultima sessione di calciomercato, si era fatto avanti in maniera importante per Emil. La società inglese aveva offerto allacirca dieci milioni di euro. La squadra blucerchiata ha però deciso di rifiutare la proposta per non privarsi del proprio titolare nel pieno della lotta salvezza per la Serie A. Ilha così ripiegato su Keylor Navas del PSG. L'articolo proviene da Calcio News 24.