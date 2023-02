(Di venerdì 3 febbraio 2023) 500, e il numero è destinato ad aumentare, si sono dati appuntamento a GenovalaErg per protestare ela famiglia, rea secondo i supporter doriani di aver originato tutti i problemi del club con la cessione del 2014 a Massimo Ferrero: “-Mondini, primi responsabili”, si legge in uno striscione. Il clima è comunque sereno e a presidiare la situazione ci sono Polizia e Digos. SportFace.

Giù dal podio il Verona (8,5),(4,3 milioni) ed Empoli (2,6). Incassi milionari anche per ... Soltanto.000 euro, invece, per la Fiorentina , che chiude la top 10 del campionato. Serie A, ...... Atalanta, Empoli,, Sassuolo e Udinese, ndr] che si sono messi al suo servizio, in ... E non ha mai superato il valore dimila " [6]. Per farsi un'idea di quanto accade anche in altre parti ...

Sampdoria, il giorno della protesta dei tifosi. In circa 500 sotto la sede della Erg RaiNews

Sampdoria, 500 tifosi sotto la sede della Erg per contestare Garrone SPORTFACE.IT

SAMP, 500 TIFOSI CONTESTANO GARRONE SOTTO SEDE ERG - Sportmediaset Sport Mediaset

Trasferta vietata Anzi no Nei Distinti 500 tifosi ospiti LA NAZIONE

Calciomercato Sampdoria, il riscatto di Falcone Trinchera fa ... ClubDoria46.it

Sono al momento circa 500 i tifosi della Sampdoria che si sono dati appuntamento in via De Marini nel ponente di Genova sotto la sede della Erg per protestare ...Il Cda della Sampdoria incontrerà Banca Sistema per fare il punto sul pagamento degli stipendi: serve liquidità per non prendere la penalizzazione ...