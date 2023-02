Salto con gli sci | Willingen 2023 | Italia settima nel Mixed Team Event

(Di venerdì 3 febbraio 2023) L’non va oltre il settimo posto neldi, tappa della Coppa del Mondo dicon gli sci 2022/. La squadra azzurra, composta dalle sorelle Jessica e Lara Malsiner, Francesco Cecon e Giovanni Bresadola ha totalizzato un punteggio totale di 208.08, con il quale si è riusciti a rimanere avanti alla sola Romania, che ha però sbagliato tutto lo sbagliabile. Una prova davvero deludente per ilazzurro, lontanissimo dalle posizioni che contano. Il successo finale è andato alla Norvegia, che ha preceduto la formazione austriaca e quella tedesca. La gara è stata costituita da una sola manche, con la seconda cancellata. SportFace.

