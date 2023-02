Salmonella e listeria | l' allarme sul salame ritirato dagli scaffali

Salami ritirati dal mercato per il pericolo. In via cautelativa il lotto di insaccato crudo del marchio 'Agrisalumeria Luiset' per la possibile presenza di batteri. Il lotto incriminato, si legge sul sito del Ministero ...Ritirato dal mercato, in via cautelativa, un lotto di salame crudo tradizionale a marchio Agrisalumeria Luiset. Il motivo La possibile presenza dei batteri. Si raccomanda, dunque, di 'non consumare e di riportare il salame nel punto vendita acquistato'. Il lotto interessato dal richiamo alimentare, come si legge sul sito del ...

Listeria e salmonella: segnalazione per alcuni prodotti alimentari Corriere della Sera

Altri prodotti segnalati per salmonella e listeria: i lotti contaminati QuiFinanza

Salame: è allarme salmonella e listeria, ritirato un lotto tradizionale; vediamo di quale si tratta iLMeteo.it

Salame ritirato dai supermercati per allarme Listeria e salmonella: richiamato dal Ministero della Salute Virgilio Notizie

Rischio salmonella e listeria in questo salume, ecco lotto e marca Trend-online.com

Un duplice avviso di contaminazione microbiologica è stato diffuso sul portale del ministero della Salute Il ministero della Salute ha diramato sul proprio portale online un avviso di richiamo relativ ...Una situazione che si è verificata proprio di recente con un noto marchio, che ha dovuto procedere al ritiro di uno dei propri prodotti a causa del rischio di listeria e salmonella. A renderlo noto è ...