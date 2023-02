Salgono i mutui | gli effetti sul mercato immobiliare

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 3 febbraio 2023) (Adnkronos) – Le rate deistanno per salire, provocandopesanti per le famiglie e le imprese, ma anche per lo stesso. Con il nuovo aumento dei tassi di interesse da parte della Bce, infatti, il finanziamento a tasso variabile potrà costare anche qualche centinaia di euro in più all’anno. Salvatore Giuffrida, docente di Estimo e valutazione all’Università di Catania, dice a Money.it che un aumento del genere, che si somma a quelli precedenti da quest’estate in poi, avrà dure conseguenze sul reddito reale delle famiglie, che si aggiungono all’impoverimento generale dovuto a crisi energetica e inflazione. Ma non solo: se le rate salissero ancora in modo molto importante nel corso dei prossimi mesi, “si rischierebbe il tracollo del, ...