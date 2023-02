Rustica di melanzane | salsiccia e formaggio | veloce e buonissima!

Leggi su donnaup

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il piatto che ti suggeriamo oggi si può preparare con ingredienti facili da trovare e che garantiscono pressoché sempre un risultato eccellente dal punto di vista del gusto. Si tratta in buona sostanza di una quiche diche si può servire sia come antipasto che come secondo. Nella lista degli ingredienti trovi l’Asiago, ma è chiaro che si può adoperare qualunque altroti piaccia. Gli ingredienti Ci servono: 250 grammi di; due salsicce; 250 grammi di ricotta; due uova; 50 grammi di porri; 50 grammi di parmigiano grattugiato; un rotolo di pasta sfoglia (può essere già pronta); sale, pepe, olio extravergine quanto basta. La preparazione La prima cosa è soffriggere il porro in padella assieme a due cucchiai di olio extravergine. Il porro va fatto a rondelline sottili e fatto andare per circa un paio di ...