Rugby | Sei Nazioni 2023 | Italia-Francia | esordio durissimo per gli azzurri all’Olimpico

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Prende il via questo fine settimana il Guinness Seie glidi Kieran Crowley esordirannodi Roma contro i campioni in carica della. Subito una sfida durissima per l’Ital, che sogna però di stupire il mondo e ribaltare tutti i pronostici. Laè la favorita numero 1 per il titolo anche quest’anno, con anche i Mondiali diin programma proprio intra pochi mesi, e per Dupont e compagni la partita di Roma è il primo passo verso la riconferma. Tanto il talento a disposizione di Fabien Galthié, a partire proprio dal mediano di mischia per arrivare a Ntamack, ma senza dimenticare i Fickou, gli Alldritt o i Willemse, tutti campioni che possono cambiare una partita da un momento ...