Rubano un gommone di oltre 5 metri ma i carabinieri lo ritrovano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno rubato undie hanno anche provato a nasconderlo ma è stato ritrovato dai. L'imbarcazione, ormai quasi sgonfia, è stata individuata dai militari in un terreno in Via Napoli, a Castellammare di Stabia; il motore da 40 cavalli era ancora installato. A finire nei guai un 26enne del posto già noto alle forze dell'ordine: ilo hanno denunciato per ricettazione. Ilè tornato in mare, nelle mani del legittimo proprietario. Nel corso dei controlli i militari stabiesi, supportati da quelli del Reggimento Campania, hanno notificato anche 11 contravvenzioni al codice della strada e segnalato diversi giovani per l'utilizzo di droga. 68 le persone identificate, 51 i veicoli passati al setaccio.