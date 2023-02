ARABIA SAUDITA - È arrivato finalmente il primo gol di Cristianoin Arabia Saudita , su rigore, con freddezza, spiazzando il portiere e regalando il 2 - 2 al 93' all'Al Nassr. Il colpo di coda del campione dopo una partita in cui ha sbagliato un gol già ...Commenta per primo Primo gol con la maglia dell' Al Nassr, dopo un'eliminazione cocente dalla coppa, parecchie occasioni sbagliate e qualche critica che giàalle orecchie di Cristiano: il portoghese ha esultato per la prima volta in gare ufficiali da quando si è trasferito in Arabia Saudita , trasformando il rigore del 2 - 2 finale nei ...

Ronaldo, arriva il primo gol con l'Al Nassr al 93'. Ma non esulta... Corriere dello Sport

Arriva il primo gol di Ronaldo, che salva l'Al Nassr dalla sconfitta GianlucaDiMarzio.com

Al Nassr, Ronaldo salva Garcia: primo gol in Arabia Saudita Sportitalia

L'Al Nassr fa sul serio: dopo Cristiano Ronaldo arriva un altro fenomeno Corriere dello Sport

Cristiano Ronaldo, arriva la legge ad personam per Georgina: follia in Arabia Saudita. Cosa è successo Corriere dello Sport

Leeds, le prime parole di McKennie: “Onestamente sognavo la Premier”. “Sono davvero eccitato. Qui ci sono persone che già conosco, Tyler Adams, Brenden Aaronson, Jesse Marsch e sono pronto a iniziare.ARABIA SAUDITA - È arrivato finalmente il primo gol di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, su rigore, con freddezza, spiazzando il portiere e regalando il 2-2 al 93' all'Al Nassr. Il colpo di coda de ...