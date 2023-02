(Di venerdì 3 febbraio 2023)- Zaniolo nellainvece no. Non per undisciplinare, ma regolamentare, almeno per il momento. Il giovane centrocampista dellaè rimasto...

- Zaniolo nella lista Uefa,invece no. Non per un motivo disciplinare, ma regolamentare, almeno per il momento. Il giovane centrocampista dellaè rimasto fuori dalla lista Uefa ......ko in Coppa Italia latorna in campo in campionato per la 21a giornata: sabato alle 18 è in programma la gara con l' Empoli , per la quale Mourinho ha due dubbi: il primo tra Matic ee ...

Roma, Tahirovic fuori dalla lista Uefa: il motivo e che succederà Corriere dello Sport

Benjamin Tahirovic, chi è il giovane della Roma titolare contro il Bologna la Repubblica

Roma-Cremonese, le formazioni ufficiali: in attacco Belotti, chance ... Siamo la Roma

Guidi: "Vogliamo nuovi Tahirovic e Volpato, sono le nostre vittorie" AS Roma

Lista Uefa Roma, c'è Zaniolo: il motivo della decisione Corriere dello Sport

Il giovane centrocampista potrà prendere parte alle gare europee di Europa League Le due novità sulla lista UEFA presentata dalla Roma riguardano Nicolò Zaniolo e Benjamin Tahirovic. Il primo è stato ...ROMA - Zaniolo nella lista Uefa, Tahirovic invece no. Non per un motivo disciplinare, ma regolamentare, almeno per il momento. Il giovane centrocampista della Roma è rimasto fuori dalla lista Uefa ...