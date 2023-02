Roma | lista Uefa | ci sono Zaniolo | Karsdorp e Wijnaldum

Tiene sempre banco la vicenda Zaniolo a Trigoria: dopo la decisione dellaper lain Europa League, l'attaccante in mattinata si è sottoposto a dei controlli psicofisiciContinua la tensione in casatra il club giallorosso e Nicolò Zaniolo. L'attaccante è ...Chris Smalling è un altro nome sulladi Marotta, contratto in scadenza con lae possibile occasione a parametro zero; nella Fiorentina c'è quel Milenkovic che piace da tempo così come ...

Lista Uefa Roma, c'è Zaniolo: il motivo della decisione Corriere dello Sport

Roma, dalla lista Uefa al pensiero dei Friedkin sulla lettera di Zaniolo: tutte le novità Corriere dello Sport

Roma, Zaniolo inserito nella lista Uefa. Nicolò ha presentato un certificato medico: non si allenerà La Gazzetta dello Sport

Roma, per Friedkin la lettera di Zaniolo è tardiva. Domani la lista Uefa ForzaRoma.info

Le liste Uefa delle 7 squadre italiane in Europa: nel Milan non c'è Ibra La Gazzetta dello Sport

Tiene sempre banco la vicenda Zaniolo a Trigoria: dopo la decisione della Roma per la lista in Europa League, l’attaccante in mattinata si è sottoposto a dei controlli psicofisici Continua la tensione ...La riunione istituzionale a Palazzo Valentini sul tema delle occupazioni abusive La riunione, a Palazzo Valentini, ha visto la presenza di tutte le istituzioni coinvolte: per Roma Capitale c ... in ...