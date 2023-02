Roma | insulti | minacce e bestemmie | stangata per il vice di Mourinho

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Un mese di squalifica per Foti, espulso durante la partita contro la Cremonese. Questo è quanto decreto dal Giudice Sportivo che gli...

Commenta per primo Un mese di squalifica per Foti, espulso durante la partita contro la Cremonese. Questo è quanto decreto dal Giudice Sportivo che gli contesta gliall'arbitro e minacce ad un dirigente della Cremonese. Dopo il cartellino rosso, inoltre, il vice di Mourinho avrebbe fatto ricorso a espressioni blasfeme e imprecazioni minacciose alla ...Questo è quanto decreto dal Giudice Sportivo che gli contesta gliall'arbitro e minacce ad ... Leggi i commenti News as: tutte le notizie 3 febbraio 2023

Il vice del tecnico della Roma José Mourinho, Salvatore Foti, è stato squalificato fino al 28 febbraio dal giudice sportivo per il comportamento tenuto durante la partita di Coppa Italia persa contro ...Il vice allenatore della Roma resterà lontano dai campi per un mese Il vice di José Mourinho, Salvatore Foti, è stato squalificato per tutto il mese di febbraio. Il giudice gli contesta insulti agli a ...