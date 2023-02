Roma | il Console del Ghana in Italia attacca Mancini | “Il suo comportamento sporca la maglia”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ildelin, Massimiliano Colasuonno Taricone, si è scagliato contro Gianluca. Sta facendo discutere, infatti, un tweet pubblicato dal, il quale ha postato sul proprio profilo due foto che ritraggono il giallorosso e Felix Afena-Gyan: nella prima si intravede un contrasto nel corso di-Cremonese, mentre nella seconda si vede il difensore dare un buffetto sulla faccia dell’allora compagno di squadra Felix durante i festeggiamenti per la vittoria della Conference League. “Amo questi colori da sempre – scrive – Mi indigna ildi. Quanto fattoladellaed ha niente a che vedere con lo sport, non trovo differenza tra un buh e ...

Il comportamento di Gianluca Mancini nel corso del match con la Cremonese non è piaciuto neanche ai tifosi dellae in particolare alitaliano del Ghana, che su Twitter ha espresso la sua ......di Palermo e Gran Maestro della loggia segreta di via, nominato da Robelo rappresentante diplomatico del Nicaragua in Sicilia. Assai prodigo di immunità diplomatiche, regala il titolo di...

Playstation 5: a Roma è comparsa una console gigante Corriere dello Sport

PS5 giganti, non solo Roma: anche Dubai invasa dalla console Sony Everyeye Videogiochi

Una PS5 gigante a Roma celebra il ri-lancio delle console, ora che ... Spaziogames.it

Mancini contro Felix, il console italiano del Ghana contro il difensore: "Mi indigna, sporca la maglia" Corriere dello Sport

PlayStation 5: la gigantesca console che ha invaso Roma TGCOM

Il comportamento di Gianluca Mancini, nel corso del match tra Roma e Cremonese, nei confronti dell'ex compagno di squadra Felix Afena-Gyan indigna anche il console del Ghana ...Annuncio vendita Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 CV S&S Titanium usata del 2021 a Roma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...