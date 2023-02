Roma - Cremonese | Dessers esulta sotto la Sud | Mancini s' infuria e scoppia la rissa

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Alta tensione durante la sfida tradi Coppa Italia, poi vinta dai lombardi per 2 - 1. Dopo il rigore Cyrielha festeggiato ...

Laè la squadra con il valore xG più alto per tiro (0,13): una squadra di Mourinho, forse il tecnico filosoficamente considerato in antitesi con Guardiola., Empoli e Sampdoria ...Alta tensione durante la sfida tradi Coppa Italia, poi vinta dai lombardi per 2 - 1. Dopo il rigore Cyriel Dessers ha festeggiato ...

Roma-Cremonese 1-2 LE PAGELLE: Pellegrini flop. Kumbulla-Celik Disaster Mou…vie ForzaRoma.info

Coppa Italia, Roma-Cremonese 1-2: Ballardini in semifinale - Sportmediaset Sport Mediaset

Roma - Cremonese (1-2) Coppa Italia 2022 la Repubblica

Roma-Cremonese 1-2 - Figuraccia giallorossa, Coppa Italia ancora maledetta Voce Giallo Rossa

TMW News - L'impresa della Cremonese. Roma, polemiche e riflessioni TUTTO mercato WEB

In quattro partite alla guida della Cremonese, Davide Ballardini ha eliminato il Napoli e la Roma dalla Coppa Italia, vincendo in trasferta, e ha conquistato un punto in due gare di campionato, dove ...Il Messaggero sull'eliminazione contro la Cremonese: "La Roma è sempre meno special" Da una sconfitta con il Napoli che aveva comunque lasciato sensazioni positive alla brusca caduta di coppa contro ...