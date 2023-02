Roma | controlli a tappeto a Piazza Vittorio | nove arresti | verifiche anche nei negozi FOTO E VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 febbraio 2023), continuano i servizi interforze ad “Alto Impatto” nell’area diEmanuele II.le persone arrestate, oltre 241 quelle identificate. E ancora:neie agli automobilisti in transito cona 360° che hanno visto impegnati la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri nonché il personale della Guardia di Finanza e della Polizia LocaleCapitale. Il servizio ad alto impatto nell’area diEmanuele II A distanza di pochi giorni dall’operazione interforze a Termini dunque, un’altra importante operazione è stata condotta in zona. In particolare i, posti in essere nella giornata di ieri, hanno interessato l’area adiacente a ...