Ilè diventato un "piccolo giallo" ed ha visto la denuncia di una trentenne romana, indicata ... La ricostruzione Nel vocale la ragazza racconta di aver conosciuto Zaniolo in un locale di. I ...'Il nostro impegno quotidiano'. Questo il titolo dell'evento promosso anello Spazio 'Esperienza Europa - David Sassoli' da Grande Impero, azienda operante nel settore ... Ha citato anche il...

Zaniolo, la rabbia dei tifosi: "In tribuna fino a giugno". E Nicolò ora è atteso a Trigoria La Gazzetta dello Sport

Caso Zaniolo, striscione in Curva Sud: ecco il testo Corriere dello Sport

Pinto sul caso Zaniolo-Roma: "Ci penseremo tra un paio di giorni ... numero-diez.com

Caso Hasib, Omerovic sentito dai pm di Roma Repubblica Roma

Roma, caso Zaniolo. Inserito nella lista Uefa, ma rimane comunque fuori dal progetto Gazzetta del Sud

La ‘locale’ operava a Roma dal 2015 dopo avere ottenuto l’investitura ufficiale dalla casa madre in Calabria. “Noi a Roma siamo una propaggine di là sotto”, dicevano in un’intercettazione gli indagati ...ROMA - E’ durata più di due ore l’udienza che ha visto protagonisti Francesco Totti e Ilary Blasi. La ex coppia è tornata in tribunale davanti al giudice Francesco Frettoni per discutere della ...