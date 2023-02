Roby Facchinetti vittima di rapina in casa a Bergamo | banditi erano armati

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Brutta avventura perche è stato aggredito eto da tre malviventiche hanno fatto irruzione nella suadi. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il cantante dei Pooh era in compagnia della moglie Giovanna e del figlio Roberto. Minacciati con delle pistole daihanno dovuto consegnare loro gioielli, orologi e, forse, anche denaro. I fatti risalgono a domenica sera. I malviventi sono entrati in azione con il volto coperto da un passamontagna. Dalle informazioni rese note pare che i tre si siano mossi con estrema padronanza nella villa del cantante dei Pooh visto che, al momento, non risultano finestre o porte forzate.

Una rapina a colpo sicuro. Questa l'etichetta di una domenica da incubo per, tastierista e frontman dei Pooh . Il cantante, infatti, ha subìto una rapina in casa sua a Bergamo, mentre era lì con la sua famiglia. I banditi, che hanno agito con guanti e ...Wikimedia commons - Stefano.1991 Rapina in casa di: tanta paura e pistole puntate ma il peggio è stato scongiurato. Il cantante era in casa con la moglie Giovanna Lorenzi e il figlio Roberto quando è stato rapinato. Ancora da ...

Paura per Roby Facchinetti: cantante dei Pooh vittima di una rapina, pistole puntate contro la famiglia Virgilio Notizie

Roby Facchinetti aggredito e rapinato in casa: in azione tre banditi armati di pistole TGCOM

Bergamo, la rapina in casa di Roby Facchinetti dei Pooh: «Abbiamo avuto paura, papà è in un momento difficile» Open

Roby Facchinetti rapinato in casa: pistole e minacce per il cantante dei Pooh e la sua famiglia La Gazzetta dello Sport

Armi puntate, Roby Facchinetti rapinato nella villa a Bergamo Agenzia ANSA

Improvvisamente accade qualcosa che non sarebbe mai dovuta accadere: la villa di Roby Facchinetti, un’istituzione nel vero senso della parola a Bergamo, viene assaltata da un branco di ladri, che ...BERGAMO - Roby Facchinetti è stato vittima di una rapina nella sua villa di Bergamo pochi giorni fa. Lo riferisce il Corriere della Sera. Era la tarda serata di domenica quando il cantautore 78enne, ...