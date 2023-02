Roby Facchinetti rapinato in casa | pistole puntate addosso | minacciati anche la moglie e il figlio | cosa è accaduto

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Dramma per, che nella serata di domenica scorsa ha vissuto momenti di altissima tensione insieme allaGiovanna ed ilRoberto. La famiglia è stata vittima di una rapina mentre si trovava all’interno della sua villa di Bergamo: fortunatamente tutti e tre sono rimasti illesi. Il dramma è avvenuto nelle ore serali: Robertoe la famiglia si trovavano in, quando nell’abitazione hanno fatto irruzione 3 criminali armati che hanno puntato contro di loro lee li hanno costretti a consegnare oggetti di valore. Tra questigioielli, oggetti di valore e orologi. Su Facebook,ha dato una breve testimonianza di: “Cari ...

La scorsa domenica 29 gennaio 2023dei Pooh, nonché papà del noto marianese Francesco, ha subito una rapina a mano armata in casa, in provincia di Bergamo. I banditi, dopo le minacce, si sono fatti ...Un momento non facile per, che ha subito una rapina a mano armata nella sua casa a Bergamo domenica scorsa. Le forze dell'ordine sono già al lavoro per ricostruire i movimenti e il piano della banda di ...

Armi puntate, Roby Facchinetti rapinato nella villa a Bergamo Agenzia ANSA

Roby Facchinetti rapinato nella sua villa a Bergamo: "I 35 minuti più brutti della nostra vita". L'ipotesi di… La Repubblica

Pistole puntate e gioielli portati via, tre banditi rapinano Roby Facchinetti nella sua villa di Bergamo: “So… La Stampa

Paura per Facchinetti, rapinato in casa: pistole puntate sul leader dei Pooh RaiNews

Roby Facchinetti, rapina in villa: "I 35 minuti più brutti della nostra vita" IL GIORNO

Duro attacco dell'artista alla classe politica italiana dopo che il padre Roby, il fratello e la sorella hanno subito un attacco a mano armata nella loro villa di Bergamo: "Voi incapaci, che avete res ...Notte di paura per Roby Facchinetti, il leader dei Pooh, storica band del pop tricolore. Qualche giorno fa - ma la notizia si è saputa… Leggi ...