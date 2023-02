Roby Facchinetti | rapina in villa e pistole puntate | momenti di terrore per il cantante dei Pooh

Quando i rapinatori hanno fatto irruzione, domenica scorsa in tarda serata,era in casa con la moglie Giovanna Lorenzi e con il figlio Roberto . Sarebbero stati in tre: volto coperto e pistole puntate. Dalla villa circondata da alberi, affacciata sulla Città ..., 78 e una vita dedicata ai Pooh, è stato vittima di una rapina nella sua villa di Bergamo. Tre banditi, pistole in mano, hanno fatto irruzione in casa rubando gioielli, orologi e ...

Bergamo, la rapina in casa di Roby Facchinetti dei Pooh: «Abbiamo avuto paura, papà è in un momento difficile» Open

Roby Facchinetti aggredito e rapinato in casa: in azione tre banditi armati di pistole TGCOM

Roby Facchinetti rapinato nella sua casa a Bergamo: pistole puntate, tre banditi in azione Il Fatto Quotidiano

Armi puntate, Roby Facchinetti rapinato nella villa a Bergamo Agenzia ANSA

Paura per Roby Facchinetti: cantante dei Pooh vittima di una rapina, pistole puntate contro la famiglia Virgilio Notizie

Era domenica sera quando tre malviventi armati di pistole hanno fatto irruzione nella villa di Roby Facchinetti a Bergamo, minacciando il cantante dei Pooh e la sua famiglia e facendosi consegnare ...Bergamo – Rapina nella villa di Roby Facchinetti a Bergamo. È successo nella tarda serata di domenica, quando il cantante dei Pooh, 78 anni, si trovava in casa con la moglie Giovanna Lorenzi e con il ...