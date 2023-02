Roby Facchinetti dei Pooh rapinato in casa a Bergamo | Armi puntate e terrore

Rapina nella villa dia Bergamo. È successo nella tarda serata di domenica, quando il cantante dei Pooh, 78 anni, si trovava in casa con la moglie Giovanna Lorenzi e con il figlio Roberto. Ne dà notizia ...e la rapina in villa: cosa è successo ' Voglio però tranquillizzarvi - continua il post - Stiamo tutti bene. Non posso rivelare altro, atteso che sono in corso le indagini, ma vi ...

Armi puntate, Roby Facchinetti rapinato nella villa a Bergamo Agenzia ANSA

Bergamo, la rapina in casa di Roby Facchinetti dei Pooh: «Abbiamo avuto paura, papà è in un momento difficile» Open

Roby Facchinetti, rapina in casa e pistole contro la famiglia: il post su Facebook del cantante dei Pooh Virgilio Notizie

Pistole puntate e gioielli portati via, tre banditi rapinano Roby Facchinetti nella sua villa di Bergamo: “So… La Stampa

«Sono stati 35 minuti terribili, i più brutti della nostra vita»: le parole di Roby Facchinetti dopo la... Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Rapina in casa per Roby Facchinetti, il cantante e tastierista dei Pooh. Domenica sera nella villa in cui vive a Bergamo con la sua famiglia sono arrivati tre ladri con pistole in mano e… Leggi ...(ANSA) - ROMA, 03 FEB - A pochi giorni dalla reunion dei Pooh per la prima serata del festival di Sanremo, Roby Facchinetti, 78 anni, voce e tastierista della band, domenica sera ha subìto nella sua ...