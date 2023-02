Ritrovato il bimbo disperso a Nerano | era in un sentiero vicino casa

(Di venerdì 3 febbraio 2023) E’ statoil bambino di tre anni che nella mattinata, intorno alle 9, si era allontanato in pigiama dalla sua abitazione a, nel comune di Massa Lubrense (Napoli). La madre ne aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri. Il piccolo è stato trovato da un appuntato scelto dei carabinieri insieme a dei volontari che erano nel dispositivo delle ricerche. Ilera in unpoco distante dall’abitazione e, riferiscono i carabinieri, “sembra stia bene”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Bimbo di 3 anni si allontana da casa, Gennaro scomparso a Nerano: ricerche in tutta la zona Gennaro Rotoli, un bambini di soli 3 anni, questa mattina si è allontanato dalla…