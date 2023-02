Ritrovato il bambino allontantasi da casa nel Napoletano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) AGI - Gennaro Rotoli, 3 anni, il bimbo che questa mattina era scomparso dalla sua abitazione in via Vespucci a Nerano, è stato. Si era allontanato aprendo la porta diapprofittando di un momento di distrazione della madre, che in quel momento pare stesse dormendo. Quando si è svegliata, la donna non lo ha più trovato e ha lanciato l'allarme. Enorme la mobilitazione di forze dell'ordine, volontari e amici della famiglia. Ilè stato notato da un appuntato scelto dei carabineri e da un volontario; in pigiama e con i calzini, era su un sentiero poco distante dalla. #Napoli, buone notizie da Massa Lubrense,il bimbo di 4 anni allontanatosi dastamattina: sta bene!#vigilidelfuoco #3febbraio 14:30 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February ...

Gennaro Rotoli , ildi 3 anni scomparso questa mattina a Nerano , nel comune di Massa Lubrense in provincia di Napoli , è statoin un sentiero non lontano dall'abitazione. A denunciare la scomparsa del ...È statoed è in discrete condizioni di salute Gennaro Rotoli , ildi tre anni scomparso questa mattina a Nerano . Spaventato, il piccolo è stato trasportato in ospedale per le visite di ...

Nerano, ritrovato dopo ore di ricerche il bimbo scomparso: Gennaro sta bene Corriere del Mezzogiorno

Massa Lubrense (Napoli), ritrovato il bimbo di 3 anni scomparso da casa TGCOM

Ritrovato il bimbo disperso nel Napoletano Agenzia ANSA

Ritrovato il bimbo di tre anni disperso nel Napoletano: sta bene RaiNews

Ritrovato il bambino di 3 anni scomparso a Nerano: dove si era perso Open

Nerano, bambino scomparso è stato ritrovato dalle forze dell'ordine. A soli 3 anni si era allontanato da casa come ha raccontato la madre.È stato ritrovato il bambino di 3 anni che stamani verso le 9 si è allontanato dalla sua abitazione di via Vespucci, in località Nerano, nel comune di Massa Lubrense, ...