Rimborso pedaggi auto | da oggi è possibile richiederli | come ricevere fino al 100% dell’importo

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Non tutti sanno che adpossono essere rimborsatiaddirittura alin alcuni casi, ma? L’rità garante della concorrenza e del mercato, ovvero l’Antitrust, aveva emesso una sanzione nei confronti distrade per l’Italia. C’erano stati dei severi ritardi nell’erogazione degli indennizzi per i disservizi causati dai cantieri sulla retestradale gestita dalla società. Così la stessa aveva deciso di dare il via libera al sistema di rimborsi tramite il cashback. Maavvengono? Cosa fare per ottenere ildeistradali (ilovetrading)Va detto che il sistema di ...