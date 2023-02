Riforma pensioni 2023 | meglio sistema a ripartizione o a capitalizzazione?

Leggi su pensionipertutti

(Di venerdì 3 febbraio 2023) L’8 febbraio vi sarà il nuovo incontro tra Governo e sindacati, le donne hanno già annunciato che saranno presenti sotto il ministero del Lavoro con un nuovo presidio per chiedere i vecchi requisiti di opzione donna, mentre gli altri lavoratori confidano in una misura differente dalla quota 103 che ha ridotto la platea di quanti potranno accedere alla quiescenza. Sono in tanti i lavoratori che provando a cercare ‘una quadra’ tra la questione pensione anticipata e il nodo risorse si interrogano su cosa sarebbe cambiato se il nostroprevidenziale avesse funzionato come unpiuttosto che acome quello attuale. Avrebbero inciso gli aspetti demografici, il lavoratore si sentirebbe comunque dire che non vi sono i fondi per anticipare l’uscita o ognuno potrebbe andare in pensione ...