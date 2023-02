Rifiuti abbandonati nel verde | volontari di Arese all’opera per ripulire la città – GALLERY

(Di venerdì 3 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorcomemodello,comedi riferimento per il suo ordine, la sua pulizia e il suo decoro, ma a volte forse no: è quello che hanno pensato coloro che nei giorni scorsi si sono imbattuti nel cumulo diabbandonato che ha deturpato l’immagine di unada sempre vissuta e percepita ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

... sono stati sei gli operai che hanno operato giornalmente con imbragatura di sicurezza per recuperare ilungo la scarpata. "Prosegue senza sosta il progetto di recupero e ...... nel mese di dicembre l'operato degli agenti della Municipale di Poggio ha portato al sequestro di una ventina di sacchi dispeciali, non pericolosi,nel territorio comunale da ...

Rifiuti abbandonati sulle strade: convocato summit alla Provincia Virgilio

Rifiuti abbandonati anche in centro A Finale telecamere anti-degrado il Resto del Carlino

Rifiuti abbandonati e discariche "Adesso basta, costi insopportabili" IL GIORNO

Ancora rifiuti abbandonati sulla pista ciclabile del lungofiume, la segnalazione di un cittadino IlPescara

» BALLABIO: RIFIUTI ABBANDONATI ACCANTO AL DEPURATORE, INTERVIENE SILEA Valsassinanews

Rifiuti abbandonati ad Arese, volontari all’opera per ripulire Una montagna di rifiuti, gettata senza alcun riguardo ai margini della strada, in zona Alfa Romeo: uno scempio ambientale e al decoro, ...Rifiuti abbandonati nell'area di un edificio diroccato di via Roma. Li hanno scoperti gli agenti della polizia ambientale intervenuti a seguito della denuncia presentata da un cittadino del posto. Gli ...