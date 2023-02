Nel 2002 recitò in " L'altra donna " di Anna Negri , mentre nel 2003 fu sul set di " Una famigliacaso ", film tv della Rai. L'attrice ha partecipato a diverse fiction e serie Rai e Mediaset, tra ...quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid , sono 610 ( - 108 ... Nessuna Piacenza ( - 1) e Cesena ( invariato rispetto alla settimana precedente). Contagi L' ...

Ricovero per febbre alta, muore a 43 anni l'attrice Monica Carmen Comegna Gazzetta del Sud

La febbre alta poi il ricovero: morta a 43 anni l'attrice Monica Comegna ilGiornale.it

Monica Comegna, febbre alta: dopo il ricovero in ospedale si ... ilmattino.it

La sepsi aumenta il rischio di insufficienza cardiaca e di nuovo ... Popular Science

Covid: Iss, in discesa Rt, incidenza e ricoveri. Iss, continua moderata ... Agenzia ANSA

La vicenda di Sara Bonanno, che ha intrapreso un contenzioso con l’ASL per ottenere una maggiore continuità infermieristica e assistenziale per il figlio con grave disabilità di cui è caregiver e ammi ...La febbre alta è diventata improvvisamente fatale per l’attrice abruzzese, che era stata colpita anche da un malore in treno: fu Benedetta di South Kensington ...