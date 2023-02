Ricoverata per un po’ di febbre | l’attrice Monica Carmen Comegna muore all’improvviso

Leggi su leggilo

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Un malore improvviso si è portato via. La donna aveva solo 43 anni. Nessuno si sarebbe aspettato questo finale tragico per. La donna lascia il compagno Enrico e la figlia Nina. Molto schiva e riservata, uno dei pochi personaggi famosi a non avere profili social. Eppure la L'articolo proviene da Leggilo.org.