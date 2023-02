Ricordi le 10 000 lire “Volta”? Se ne hai una così potrebbe pagarti le vacanze

Leggi su blowingpost

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Oggi andremo a scoprire una particolare banconota rara, per l’esattezza una banconota da 10.000chepermettervi tranquillamente di pagarvi un’intera vacanza. Scopriamo tutto all’interno dell’articolo Alcune monete delle vecchiecon il passare del tempo hanno acquistato molto valore, sono degli esemplari rari e unici nel loro genere, gli appassionati del mondo numismatico farebbero a pugni per averle tra le loro mani. Ci sono anche le banconote delle vecchieche valgono molto, infatti oggi parleremo di una banconota da 10.000che, se in vostro possesso vi farà fare una piccola fortuna. Si tratta di una banconota da 10.000che fa parte della quarta serie, ed è stata coniata dal 1984 e il 1998, sulla parte davanti, sulla destra c’è raffigurato il ...