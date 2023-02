Ric Flair | “Nessuno parla più della AEW | con questo prodotto la WWE farebbe impallidire chiunque”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Nell’ultimo episodio del suo podcast To Be The Man, Richa elogiato l’attualeWWE, notando che tutto sta funzionando al momento per la compagnia, partendo dalla Royal Rumble: “Mi è piaciuta molto, la cosa che mi piace di più è che è imprevedibile. Sapevi che sarebbe successo qualcosa, ma non sapevi cosa. Ho guardato il promo a Philadelphia, a Raw XXX, che è stato molto divertente. Sami Zayn è bravo. L’altra sera, facendo quel gesto, si è completamente definito, Ha colpito Roman duramente, quindi è stato bello. Roman è comunque un mattone, quindi non gli ha fatto male. Ma il modo in cui l’ha colpito così forte ha fatto sì che la gente si alzasse in piedi e dicesse: ‘Porca puttana’.è il senso di tutto. La WWE inmomento si trova in una posizione così calda, dove tutto sta andando a ...