Renzi perde la causa contro Travaglio per la carta igienica. Dovrà risarcirlo con 42mila euro. La sentenza è una lezione su satira e potere

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Costerà cara a MatteolapromossaMarcoper il celebre rotolo dicon sopra la sua faccia comparso in diretta tv alle spalle del direttore del Fatto Quotidiano. L’ex premier aveva chiesto ben 500milaper i danni “morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali”ti da quel gadget da scaffale e da una cartolina in cui il volto dell’ex premier era accompagnato da un segnale di pericolo e da feci. “Feci umane fumanti”, le aveva definite l’ex premier nell’atto di citazione. Ma ora a pagare sarà lui, perché il tribunale di Firenze ha stabilito che l’episodio non comportò alcuna diffamazione e che anzi, per aver abusato dello strumento processuale,...