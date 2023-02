Renica preoccupato | “Kvara distratto | spero che non sia per un motivo”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Alessandrodal fatto chee spera che non sia per unlegato alle voci di mercato Alessandroha notato una sorta di distrazione di Khvichatskhelia nelle ultime partite. L’ex calciatore e difensore azzurro ha espresso questa preoccupazione nel corso di ‘Legends – Ci vediamo a Napoli’, trasmissione prodotta da Nexting ed in onda sulle frequenze di Napflix.parla innanzitutto dello stato di forma dei partenopei: “Vale la pena vincere nel modo in cui ha fatto la Juventus in questi anni? Hai vinto sul campo senza, però lo hai fatto senza potertelo permettere. La Juventus ne ha fatte di grosse: vedremo cosa diranno le sentenze… Ma le vittorie te le devi meritare giocando pulito, questo è ...