Regionali Lazio Fanulli Lega | Aiuti concreti a persone con disabilità e famiglie

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 3 febbraio 2023) (AGENZIA DIRE) Roma, 3 feb. – Più investimenti per il sociale e in particolare per la. “Perché Roma e il, dove in questi anni si è fatto pochissimo, siano realmente accessibili e vi sia un maggiore sostegno economico”. Questo uno dei temi centrali per la candidata a consigliere dellaalle elezioni, Eloisa Fanuli, in questi giorni protagonista di un partecipato tour per le province della regione in vista del voto del 12 e 13 febbraio. “Oggi abbiamo una situazione disastrosa per chi è in sedia a rotelle o deambula male- ha spiegato- La sinistra ha fatto le ciclabili e non ha pensato a fare ascensori e scale adatte allecon. È semplicemente vergognoso”. “Ma vi sembra poi normale- ha attaccato Fanuli- che una persona con difficoltà di ...