Reggina | contro il Palermo niente tifosi allo stadio | “Decisione che ci penalizza”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Divieto di trasferta per idellaper quanto riguarda la partitail. Il settore ospiti del Barbera resterà chiuso, così come stabilito dal prefetto del capoluogo siciliano, Maria Teresa Cucinotta, in vista del match in programma domenica alle 16.15. L’osservatorio sulle manifestazioni sportive aveva evidenziato alti profili di rischio per questa partita. Il club calabrese non condivide questa: “La, a seguito della disposizione del Prefetto diche vieta la trasferta ai sostenitori residenti nella provincia di Reggio Calabria, esprime dispiacere per unachei proprie presa, oltretutto, a poche ore da una partita così importante”. ...

Ancora una seduta pomeridiana per avvicinarsi al caldo ed importante match di domenica pomeriggiola. Al Tenente Onorato di Boccadifalco Jacopo Segre ha lavorato normalmente in gruppo, mentre continua la febbre per Samuele Massolo, a cui si aggiunge anche il neo arrivato Gennaro ......da 3 successi nelle precedenti 5 partite compreso quello della settimana scorsa nel derbyil ... Le pressioni su Genoa eStavolta il Frosinone giocherà prima rispetto alle rivali Genoa e ...

Morale alto per la squadra di Fusco. Under 17 in casa col Palermo, stesso avversario come consuetudine per Under 16 e 15. L'Under 14 vince e convince ...