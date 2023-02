Regeni | i genitori | “Dopi i selfie parlano di collaborazione | poi tornano a casa a mani vuote”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Sette anni. Chissà cos’hanno tutti da nascondere per ostacolare la verità con tanta oltraggiosa determinazione. Abbiamo i nomi, abbiamo i volti di quattro tra i molti artifici di ‘tutto il male del mondo’. Ci manca la loro elezione di domicilio per celebrare finalmente un processo in Italia. Chi, ad ogni gita al Cairo, dopo ie i salamelecchi di rito, si riempie la bocca di ‘’ dovrebbe spiegare agli italiani perchésempre a, incapaci di farsi dare anche solo 4 indirizzi”. Così idi Giulio, Paola Deffendi e Claudioinsieme all’avvocato Alessandra Ballerini in un post su Facebook. “Sarebbe più dignitoso tacere. A furia di stringere le ...

Venerdì 3 febbraio, alle ore 18:30, verrà inaugurata nella piazzetta degli artisti - presso piazza Garibaldi, nel centro sortito di Atripalda - la "panchina gialla" per i diritti umani, in ricordo di ...