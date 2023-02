Reddito di cittadinanza | Torto M5S | “Governo miope”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 3 febbraio 2023) ROMA – “IlMeloni dimostra di non riuscire proprio a comprendere quali siano i reali problemi che attanagliano imprese, lavoratori e famiglie. In un momento di grande difficoltà, mentre in Europa votano a favore delminimo anti-povertà anche per i cosiddetti ‘occupabili’, in Italia la loro guerra ai poveri non si ferma. Come al solito, per la loro propaganda sono disposti a passare sopra alla vita delle persone. Non possiamo accettarlo”. Così Daniela, capogruppo M5S in commissione Bilancio alla Camera. “Domani a Teramo sarò insieme a tanti cittadini all’evento dell’Usb, che si terrà alle 18 in corso San Giorgio. Saremo lì per chiedere aldi non penalizzare ulteriormente lavoratori e famiglie, di sostenere chi non ce la fa, di non distruggere il mercato del lavoro con precariato selvaggio, ...