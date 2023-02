Real Madrid | Guti incorona Vinicius | «Non è solo uno che fa assist»

(Di venerdì 3 febbraio 2023), bandiera delil brasiliano: le dichiarazioni dell’ex centrocampista spagnolo L’ex centrocampista delesalta, attaccante del club blanco. LE PAROLE – «Per tutta la stagione Vinícius è stato decisivo, è il giocatore più in forma e tutta la squadra lo cerca. Non forniscema anche gol importanti, per la squadra e per lui. Sono reti che gli daranno più fiducia per il futuro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Il Newcastle ha puntato Jude Bellingham . Come riportato dalla BBC , gli inglesi sono pronti a inserirsi nella corsa per il centrocampista cone Liverpool .Il futuro, però, resta in bilico perché il contratto non è stato ancora rinnovato anche se rappresenta un perno deldi Carlo Ancelotti e sicuramente non solo nelle ultime stagioni. Anche ...

Eurolega, Monaco-Real Madrid 91-95: highlights La Gazzetta dello Sport

Clamoroso, Barcellona-Real Madrid si giocherà in Messico! Il tweet della Liga diventa un caso Corriere dello Sport

Calciomercato Inter / Marotta sfida il Real Madrid: idea da 40 milioni (gratis) Cittaceleste.it

Liga, Barcellona-Real Madrid trasloca: si giocherà a Città del Messico la Repubblica

Il Monaco aveva battuto il Real 95-94 a Madrid e stasera con un altro finale thriller, i Blancos hanno restituito il colpo alla Salle Gaston Medecin. Mattatore Hezonja con 30 punti e 6 triple, ...Prima l'annuncio ufficiale, poi il tweet che viene rimosso. Ora il dubbio: dove andrà in scena il prossimo Clásico di campionato