Rapina a Roby Facchinetti | lo sfogo del figlio Francesco contro i politici | «È una vergogna | siete degli incapaci» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 3 febbraio 2023) «È unache in un Paese con la pressione fiscale al 60 per cento non ci sentiamo sicuri: bravissimi! Stato: bravissimi, complimenti. Al governo la destra e la sinistra sonodi tenere illlo e mantenere l’ordine., sapete fare solo propaganda»., cantante, conduttore tv edi, condivide un durosui social dopo lain villa al padre. Il tastierista dei Pooh è stato sorpreso in casa da tre uomini armati che l’hanno obbligato a consegnargli soldi e gioielli. Il, su Instagram, se la prende con il governo attuale e con quelli ...