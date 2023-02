Rania di Giordania superlativa con Jill Biden | l’abito elettrico con spacco segreto

(Di venerdì 3 febbraio 2023)diè volata a Washington per un viaggio di Stato negli USA durante il quale ha incontrato la First Lady americana,, alla Casa Bianca. Per l’incontro la Regina ha indossato un superlativo abito bludi Elie Saab che nasconde unovertiginoso.diha accompagnato negli Stati Uniti suo marito, il Re Abdullah II, e suo figlio, il Principe ereditario Hussein bin Abdullah. In questa occasione ha avuto un incontro personale con. Le due donne hanno affrontato diversi argomenti che stanno loro a cuore.didi Elie Saab da 1.785 euroha indossato durante il ...

diha deciso di lasciarsi andare non a una, ma ben due dediche social in queste ore per altrettanti compleanni davvero importanti . La Regina, attivissima su Instagram, ha affidato ...Dura, la vita del re messo in ombra dalla sua regina. Una situazione frequente nelle famiglie reali contemporanee, dove donne come Kate Middleton,dio appunto Letizia sono molto più popolari dei mariti principi e sovrani. Felipe VI compie 55 anni il 30 gennaio e questa è la sua storia: Felipe, primo re laureato di Spagna Se la ...

Rania di Giordania incontra la first Lady Biden in Dolce&Gabbana: i 3 look della regina nel suo viaggio americano Vogue Italia

Il tailleur rosa di Rania di Giordania simbolo di sorellanza con Kate ... Marie Claire

Rania di Giordania: sua nuora Rajwa è ormai pronta a prendere il suo posto AMICA - La rivista moda donna

Rania di Giordania, la rara dedica social: “Grata di camminare al tuo fianco” DiLei

Rania di Giordania con il cardigan di cashmere moda Inverno 2023 Elle

La Regina ha deciso di festeggiare il compleanno di suo marito e di suo figlio con due dediche social d’eccezione, che hanno commosso proprio tutti ...In attesa delle nozze, la fidanzata del principe Hussein ha mostrato di essere a suo agio nel ruolo di futura regina ...