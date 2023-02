Ragazzo scomparso da alcune ore | trovato morto vicino un casolare

Del giovane non si avevano più notizie da giovedì ...Il figlio dell'ex bomber rosa,domenica scorsa, lo ha fatto 'intervenendo' nella sezione ... se da ragazzino neanche dodicenne andavi a fare ildella bottega (mi suggeriscono gli ...

Tragedia a Staffolo: ritrovato morto il ragazzo scomparso da casa Redazione ETV Marche

Non torna a casa da scuola: ragazzo di 17 anni trovato morto Today.it

Scomparso da casa a 17 anni, il ragazzo è stato trovato morto AnconaToday

Cina ragazzo scomparso: ritrovato il corpo di Hu Xinyu Tag24

La mamma muore e il bimbo viene inghiottito dal mare. Nuova strage nel Mediterraneo, otto morti La Repubblica

È stato trovato morto a un paio di chilometri da casa il ragazzo di 17 anni scomparso giovedì mattina 2 febbraio a Staffolo, paesino in provincia di Ancona. Dopo essere andato a scuola, a Jesi, il gio ...Il corpo senza vita del ragazzo è stato rinvenuto dalle Unità Cinofile da Soccorso di Jesi intorno alle 13.30 presso un casolare di campagna non abitato, in una zona boschiva, situato nella via che ...