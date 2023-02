“Queste sono settimane molto difficili”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: 02/02/2023 alle 23:44 TEC Il calciatore ha riconosciuto che lo spogliatoio sta vivendo un momento difficile dopo la partenza di Gattuso “Abbiamo fatto un buon primo tempo, che era un po’ come il piano che avevamo per venire qui a giocare”, ha detto. Hugo Guillamongiocatore del Valencia, ha riconosciuto che per la sua squadra che, dopo aver perso 2-0 contro il Real Madrid, è solo un punto sopra la retrocessione. “. Dobbiamo fare un passo avanti e abbiamo bisogno del supporto dei tifosi, come sempre. Non possiamo chiedere loro nulla in questo momento, ma andremo avanti insieme”, ha detto a ‘DAZN’. “Abbiamo fatto una buona prima parte, che era ...