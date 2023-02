Questa volta il Movimento 5 stelle potrebbe entrare davvero nel gruppo dei Verdi europei

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Dopo lunga ricerca di una famiglia politica al Parlamento europeo, i deputati delCinquero trovare casa nell’ultima parte della legislatura. Ildei/Alleanza libera per l’Europa sta discutendo internamente la possibilità di aprire le sue porte: anche se al momento non è arrivata nessuna richiesta ufficiale, i contatti informali sono ben avviati e la recente visita a Bruxelles di Giuseppe Conte è stato l’ultimo tassello di un puzzle in composizione. Non è tanto la pattuglia pentastellata al Parlamento europeo, ridotta ora a sei elementi, a interessare ai vertici del, quanto la prospettiva di un partito solido nei consensi, che possa apportare un buon numero di membri alalle prossime elezioni europee nel 2024. Il ...

... svelate le 37 nazioni in gara Giovedì 11 maggio sarà ladi: Armenia Cipro Romania ...sera il colore è bianco abbinato a una camicia ton sur ton di seta crêpe Vai alla FotogalleryIl pilota collaudatore Dani Pedrosa ancora unain classe regina dopo 18 mesi.è ladel GP di Spagna, dove correrà per la secondacome wildcard per KTM. Lo spagnolo è entusiasta: "Nel circuito di Jerez c'è un'atmosfera speciale. Chi non potrà assistere dal ...

Tom Brady lascia il football, addio definitivo: «Questa volta è per sempre». Ritorno di fiamma con Gisele Bund ilmessaggero.it

Brady, questa volta è vero: si ritira il GOAT del football americano DAZN

NFL, Tom Brady si ritira, questa volta per davvero. Si chiude una carriera impareggiabile OA Sport

Tom Brady, annuncia il suo ritiro! E questa volta per davvero OGGI

La nuova Serie B dopo il mercato, Como: questa volta niente colpi. Solo puntelli in difesa TUTTO mercato WEB

Alex Rins è pronto a iniziare la sua nuova avventura in MotoGp: "Vedo questa stagione come una grande sfida. Punto a riportare la Honda al top, di sviluppare la moto e di adattarmi a un nuovo team". F ...Questa volta si è mostrata su Instagram con un outfit molto rock e sensuale, composto da una maglia argento e nera e da una giacca in pelle. Poi ha completato il tutto con un trucco da femme fatale ...