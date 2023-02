Questa volta il Movimento 5 stelle potrebbe entrare davvero nel gruppo dei Verdi europei

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Dopo lunga ricerca di una famiglia politica al Parlamento europeo, i deputati delCinquero trovare casa nell’ultima parte della legislatura. Ildei/Alleanza libera per l’Europa sta discutendo internamente la possibilità di aprire le sue porte: anche se al momento non è arrivata nessuna richiesta ufficiale, i contatti informali sono ben avviati e la recente visita a Bruxelles di Giuseppe Conte è stato l’ultimo tassello di un puzzle in composizione. Non è tanto la pattuglia pentastellata al Parlamento europeo, ridotta ora a sei elementi, a interessare ai vertici del, quanto la prospettiva di un partito solido nei consensi, che possa apportare un buon numero di membri alalle prossime elezioni europee nel 2024. Il ...