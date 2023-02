“Questa è la verità” Perché Filippo Bisciglia non si vede in tv da oltre un anno

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Che fine ha fatto? L’ex concorrente del Grande Fratello e conduttore di Temptation Island manca dalla televisione daun. In una intervista rilasciata a Nuovo ha parlato anche del futuro del reality delle tentazioni. Qualche mese fa la decisione di Mediaset sul ritorno in televisione di Temptation Island. La conferma ufficiale era arrivata per bocca dell’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, il quale aveva tenuto un’importante conferenza stampa. La notizia era stata poi rilanciata immediatamente su Twitter dal giornalista Giuseppe Candela. Ora, però, è lo stessoa fare il punto. Leggi anche: “Dicono che Maria De Filippi…”., novità top: dai retroscena spunta il suo ...