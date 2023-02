Quasi 200mila soldati russi sono stati uccisi e feriti in Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il numero deiinsi sta avvicinando dopo 11 mesi di guerra a, otto volte di più di quello dei militari degliUniti in due decenni di conflitto in Afghanistan. È la stima degli ufficiali americani e occidentali, scrive il New York Times. L’ultima stima pubblica dell’amministrazione di Joe Biden risale a novembre, quando il capo dello stato maggiore congiunto Mark Milley parlò di oltre 100milamorti eda ambo le parti. A far impennare i numerigli scontri a Soledar e a Bakhmut. Mosca sta inviando reclute scarsamente addestrate, inclusi detenuti, in prima linea nell’orientale, per aprire poi la strada a combattenti più ...